بث مباشر مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي، تزايد اليحث خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط بث مباشر مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي، وذلك لمشاهدة المباراة بالتزامن مع صافرة البداية، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة.

بث مباشر مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن

ويقدم موقع “المناطق” لكافة متابعيه وقرائه في مختلف البلدان العربية رابط بث مباشر مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي، وذلك بالتزامن مع صافرة المباراة، ومن المقرر إرفاق رابط بث للمشاهدة عبر موقعنا قبل بدء المباراة بدقائق.

يحل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفًا قويا على نادي ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيزر الرياضية، في ختام منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ترتيب ضمك في دوري روشن

ضمك، يدخل المباراة ويدرك مدى رغبة الاتحاد في تحقيق الفوز، لذا سيكون الفريق مطالب بغلق كافة مفاتيح اللعب أمام لاعبي الاتحاد، ولعب ضمك 6 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباريتن، وخسر مباراة، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 11 في جدول ترتيب دوري روشن.

ترتيب الاتحاد في دوري روشن

الاتحاد، يدخل المباراة وعينه على الاقتراب من صراع المنافسة وتضييق الخناق على الشباب صاحب الصدارة، لعب الفريق ست مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارايتن، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وفي حال تحقيق الفوز يقتنص الوصافة ويقترب من صراع الصدارة على جدول المسابقة.

موعد مباراة ضمك والاتحاد

وموعد مباراة ضمك والاتحاد في الدوري الإسباني 2022-23 هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد

ومن المقرر أن تنقل جميع مباريات دوري روشن للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مجموعة قنوات “SSC”، وتنقل بث مباشر مباراة ضمك والاتحاد عبر شاشتها.

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