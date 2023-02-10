بث مباشر مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الفيحاء وضمك، مشاهدة مباراة الفيحاء وضمك بدوري روشــن السعودي لـ الــمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنــــــتظر، بين فريفي الفيحاء وضمك.

ويرغب نادي ضمك في تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة تحسين ترتيبه بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفيحاء، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط في جدول الترتيب.

موعد مباراة الفيحاء وضمك

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره نادي ضمك في تـمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة الثالة عصرًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب نادي ضمك، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نادي ضمك، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع “البــطولات المــحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي ضمك المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن الســـعودي للمحـــترفين، وذلك برصــيد 21 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل 6 مواجهات خسر في 4 لقاءات ذلك خلال 15 لقاء لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الفيحاء المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في 3 مواجهات ، وخســـر في 7 مناسبات خاض 15 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الفيحاء”

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

في خط الدفاع: البقعاوي، الخيبري، الشويش، بامسعود.

في خط الوسط : السفري، الحربي، آوسو، تاختسيديس، موتاري

في خط الهجوم :لوبيز.

التشكيل المتوقع لـ “ضمك”

حراسة المرمى : مصطفى زغبة

في خط الدفــاع : فاروق شافعي، كسيرجيو خافيير فيتور، عبدالله العمار، مهند أحمد النجعى

في خط الوسط : بدر محمد منشي، عبدالعزيز رشيد مجرشي، العربي هلال سوداني، عارف صالح آل حيدر

في خط الهجوم: ميجو ساكتاش، ايميليو زيلايا.

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