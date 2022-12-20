بث مباشر مباراة ضمك والوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين

بث مباشر مباراة ضمك والوحدة، مشاهدة مباراة ضمك والوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي ضمك والوحدة.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن الفوز والتأهل إلى الدةر المقبل ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يأمل ضمك في تحقيق نتيجة إيج،،ابية وخطف بـــطاقة الصـــعود من أجل الاستمرار في المسابقة.

موعد مباراة ضمك والوحدة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره نادي ضمك في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت العاصمة المصري القاهرة.

ويستضف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نادي الوحدة، حيث ينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري للبطولات المحلية في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في مثلهم ثم خسر مباراة وحيــــدة خلال 9 لقاءات لعبهم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الوحدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ رصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مواجهتين، وتعادل في واحدة وخســــر في خمس مواجهـــات، حيث خاض ثمانِ مباريات حتى الآن.

انتهاء مونديال قطر 2022

وانتهي مونديال قطر 2022 بفوز منتخب الأرجنتين بالبطولة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح، حيث تم اقصاء المنتخب السعودي من الدور الأول “المجموعات” بعد أن حل رابعًا بالمجموعة الثالثة.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في الجولة الأولى قبل أن يخسر في الثانية على يد بولندا، والثالثة على يد المكسيك، بينما يصعد التانجو كأول المجموعة وبولندا وصيف برصيد 4 نقاط.

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