بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي بكأس العالم 2022، مشاهدة لقاء غانا وأوروجواي بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، بمنافسات النسخة الحالية المقامة من المونديال في الدوحة بقطر.

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة غانا وأوروجواي، حيث يبحث عشاق المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة غانا وأوروجواي، ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، ولمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، ومنتخب الأوروجواي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة غانا وأوروجواي في ثالث جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، ويبحث الفريقان عن التأهل لـ “الدور الثاني”.

وستنقل مباراة غانا وأوروجواي بكأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وقناة الكأس اكسترا 1” و فضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق.

التشكيل المتوقع لـ “غانا”

حراسة المرمى: لورنس ألتي زيجي

خط الدفاع: جيدون مينساه – محمد ساليسو – دانييل أمارتي – طارق لامبتي

خط الوسط: توماس بارتي – ساليس عبد الصمد

خط الهجوم: جوردان أيو – أندريه أيو – محمد قدوس – إينياكي ويليامز

التشكيل المتوقع لـ “أوروجواي”

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز – سيباستيان كواتيس – دييجو جودين

خط الوسط: جييرمو فاريلا – جورجيان دي أراسكايتا – فيديريكو فالفيردي – رودريجو بنتانكور

خط الهجوم: داروين نونيز – لويس سواريز – إدينسون كافاني

اقرأ ايضًا