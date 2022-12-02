أبرز الموادأهم الاخبارالرياضة

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 2 ديسمبر 2022 - 12:55 مساءً

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي بكأس العالم 2022، مشاهدة لقاء غانا وأوروجواي بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، بمنافسات النسخة الحالية المقامة من المونديال في الدوحة بقطر.

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة غانا وأوروجواي، حيث يبحث عشاق المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة غانا وأوروجواي، ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، ولمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، ومنتخب الأوروجواي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022
بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022

ويستضيف مواجهة غانا وأوروجواي في ثالث جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، ويبحث الفريقان عن التأهل لـ “الدور الثاني”.

وستنقل مباراة غانا وأوروجواي بكأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وقناة الكأس اكسترا 1” و فضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق.

التشكيل المتوقع لـ “غانا”

حراسة المرمى: لورنس ألتي زيجي

أخبار قد تهمك

خط الدفاع: جيدون مينساه – محمد ساليسو – دانييل أمارتي – طارق لامبتي

خط الوسط: توماس بارتي – ساليس عبد الصمد

خط الهجوم: جوردان أيو – أندريه أيو – محمد قدوس – إينياكي ويليامز

بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022
بث مباشر مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم 2022

التشكيل المتوقع لـ “أوروجواي”

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز – سيباستيان كواتيس – دييجو جودين

خط الوسط: جييرمو فاريلا – جورجيان دي أراسكايتا – فيديريكو فالفيردي – رودريجو بنتانكور

خط الهجوم: داروين نونيز – لويس سواريز – إدينسون كافاني

اقرأ ايضًا

بث مباشر مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية بكأس العالم 2022

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 2 ديسمبر 2022 - 12:55 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى