بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022، مشاهدة لقاء فرنسا وإنجلترا بكــأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، ضمن منافســـــات دور الـ 8 بمونديال قطر.

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة فرنسا وإنجلترا، حيث يبحث عشاق الســــاحرة المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة فرنسا وإنجلترا، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس العالم قطر 2022، ولمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، ومنتخب إنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة فرنسا وإنجلترا وذلك ضمن مواجهات دور الثمانية ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث المنتخبين عن الفوز ومواصلة مشوارهم في المونديال.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــــــنوات وهي على النحو التالي: “Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 1 Max، Rai 1، NPO، BBC One، TOD App- beIN SPORTS، beIN Sports HD 5 Max، beIN Sports Connect”.

التشكيل المتوقع لـ “فرنسا”

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: فاران، أوباميكانو، كوندى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، رابيو، تشوامينى.

خط الهجوم: كيليان مبابى، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

التشكيل المتوقع لـ “إنجلترا”

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ماجواير، ستونز، والكر، لوك شاو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، ديكلان ريس، هندرسون.

خط الهجوم: هارى كين، فيل فودين، ساكا.

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