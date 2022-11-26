بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بــــث مباشر بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، المباراة التي تأتي ضمن النسخة المقامة في الدوحة بقطر.

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة فرنسا والدنمارك، حيث يبحث عـــشاق الديوك عبر محركات البحث عن مباراة الجولة الثانية، في مونديال قطر 2022.

مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، والمنتـــخب الدنماركي في تمــــام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعــــــودية، والساعة والسادسة بتوقيــت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة الديوك الديناميت الدنماركي في ثاني جولات دور المجــــــموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريـــقان عن الفـــوز والثلاث نقاط من أجل التأهل لـ “الدور الثاني”.

القنوات الناقــــلة لمباراة فرنـــسا

وستنقل مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القنوات المفتوحة، وهي على النحـــو التـــــــــــالي: ” beIN Sports HD 1 Max، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD”، فضلا عن البث المباشر الذي يـــقدمه المناطق.

أرقام قياسية لـ “فرنسا والدنمـارك”

سيكون هذا اللقاء الرابع بين فرنسا والدنمارك في كأس العالم، وجميع المواجهات السابقة كانت في مرحلة المجموعات، لقد حققــت فرنسا اللقب مرتين عنــــــدما واجهت الدنمارك بدور المجموعات “1998 و2018، فيما كانت المواجهة الثالثة في 2002.

وفازت الدنمارك في آخر مباراتين لها أمام فرنسا في جميع المسابقات، وكلاهما كانتا في دوري الأمم الأوروبية 2022، لم يسبق لهم الفوز بثلاث مرات على التوالي ضدهم من قبل، بينــما لم يسبق لأي فريق أن هزم فرنسا ثلاث مرات في نفس العام الميلادي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تواجه فيها الدنمارك حامل اللقب في كأس العالم خسروا بهدفين لهدف أمام البرازيل في ربع نهائي 1998، وتغلبوا على فرنسا بهدفين دون رد في دور المجموعات عام 2002.

أرقام مميزة لـ فرنسا بالمونديال

وفازت فرنسا في كل من مبارياتها الخمس الأخيرة في كأس العالم، لكن لم يسبق لها الفوز في ست مباريات متتالية في البطولة، وكان آخر منتخب حقق ذلك إسبانيا في عام 2010.

وتعادلت الدنمارك في جميع مبارياتها الأربع الأخيرة في كأس العالم، فقط بلجيكا تعادلت في 5 مباريات متتالية في البطولة، وذلك بين عامي 1998 و 2002.

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