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بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 26 نوفمبر 2022 - 2:53 صباحًا

بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بــــث مباشر بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، المباراة التي تأتي ضمن النسخة المقامة في الدوحة بقطر.

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة فرنسا والدنمارك، حيث يبحث عـــشاق الديوك عبر محركات البحث عن مباراة الجولة الثانية، في مونديال قطر 2022.

بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022
بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022

مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، والمنتـــخب الدنماركي في تمــــام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعــــــودية، والساعة والسادسة بتوقيــت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة الديوك الديناميت الدنماركي في ثاني جولات دور المجــــــموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريـــقان عن الفـــوز والثلاث نقاط من أجل التأهل لـ “الدور الثاني”.

بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022
بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022

القنوات الناقــــلة لمباراة فرنـــسا

وستنقل مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القنوات المفتوحة، وهي على النحـــو التـــــــــــالي: ” beIN Sports HD 1 Max، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD”، فضلا عن البث المباشر الذي يـــقدمه المناطق.

بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022
بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022

أرقام قياسية لـ “فرنسا والدنمـارك”

سيكون هذا اللقاء الرابع بين فرنسا والدنمارك في كأس العالم، وجميع المواجهات السابقة كانت في مرحلة المجموعات، لقد حققــت فرنسا اللقب مرتين عنــــــدما واجهت الدنمارك بدور المجموعات “1998 و2018، فيما كانت المواجهة الثالثة في 2002.

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وفازت الدنمارك في آخر مباراتين لها أمام فرنسا في جميع المسابقات، وكلاهما كانتا في دوري الأمم الأوروبية 2022، لم يسبق لهم الفوز بثلاث مرات على التوالي ضدهم من قبل، بينــما لم يسبق لأي فريق أن هزم فرنسا ثلاث مرات في نفس العام الميلادي.

بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022
بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022

وهذه هي المرة الثالثة التي تواجه فيها الدنمارك حامل اللقب في كأس العالم خسروا بهدفين لهدف أمام البرازيل في ربع نهائي 1998، وتغلبوا على فرنسا بهدفين دون رد في دور المجموعات عام 2002.

أرقام مميزة لـ فرنسا بالمونديال

وفازت فرنسا في كل من مبارياتها الخمس الأخيرة في كأس العالم، لكن لم يسبق لها الفوز في ست مباريات متتالية في البطولة، وكان آخر منتخب حقق ذلك إسبانيا في عام 2010.

بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022
بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022

وتعادلت الدنمارك في جميع مبارياتها الأربع الأخيرة في كأس العالم، فقط بلجيكا تعادلت في 5 مباريات متتالية في البطولة، وذلك بين عامي 1998 و 2002.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 26 نوفمبر 2022 - 2:53 صباحًا
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