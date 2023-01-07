بث مباشر مباراة قطر والكويت بكأس الخليج العربي

بث مباشر مباراة قطر والكويت، مشاهدة مباراة قطر والكويت ببطولة كأس الخلــيج العربي حيـث يبحث عشاق كرة القـــدم في الشرق الأوسـط، عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللــقاء المنـتظر، بين منتخبي قطر والكويت.

ويبحث منتخب قطر الأول لكرة القدم عن الفوز في إفتتاح بطولة الخليج العربي، فيما يــرغب منتخب الكويت الأول لكرة القدم في تحقيق انتصار في أولى مبارياته من أجل حصــد أول ثلاث نقاط في المجـــموعة.

موعد مباراة قطر والكويت

ومن المقرر، أن تقام مباراة منتخب قطر الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب الكويت اليـــــوم في تــمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعــــــودية، والساعة السادسة والربع بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا

https:\\

https:\\

ويستضف ملعب نادي الميناء الأولمبي، مباراة منتخب قطر الأول لكرة القدم ضد منتخب الكويت فيما، ويٌنقل اللقاء عبر شاشــــة قناة أبو ظــــبي الرياضية، الناقل الحـــــصري لجميع مــــباريات بطولة كأس الخليج العربي.

ومن المقرر، أن تنقل المباراة ايضًا على القنوات التالية: “قنوات الكاس القطرية، قنوات bein sports، قناة ابوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضــــية، قناة الكـــويت الرياضية، قنــــاة عمان الرياضية، القناة العراقية الرياضية، قناة الرابعة الرياضية العراقية”.

التشكيل المتوقع لـ “الكويت”

حراسة المرمى: سيد جعفر.

في خط الدفــاع: وليد الحيام – سيد ضياء – أمين بن عدي – سيد رضا.

في خط الوسط: علي حرم – عبد الوهاب المالود – جاسم الشيخ – محمد جاسم.

في خط الهجوم: علي مدن – عبدالله يوسف.

التشكيل المتوقع لـ “قطر”

حراسة المرمى: مشعل يرشم.

في خط الدفــاع: طارق سلمان – مصطفى طارق – يوسف عبد الرزاق.

في خط الوسط: عاصم ماديبو – إسماعيل محمد – علي أسد – تميم منصور.

في خط الهجوم: أحمد علاء – حازم أحمد – أحمد فاضل.

اقرأ ايضًا