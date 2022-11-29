بث مباشر مباراة قطر وهولندا بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة قطر وهولندا بث مباشر بكأس العالم 2022، تبدأ اليوم أولى مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العالم، وستكون البداية مع منتخبات المحموعات الأولى، والتي تضم “هولندا، قطر، السنغال، الإكوادور”.

بث مباشر مباراة قطر وهولندا بكأس العالم 2022

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة قطر وهولندا بكأس العالم 2022، لمشاهدة المباراة أول بأول مع صافرة البداية ومعرفة الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم عن المجموعة الأولى.

ترتيب قطر في المجموعة الأولى

المنتخب القطري، صاحب الأرض والجمهور ،ومستضيف البطولة، ودع المنافسة مبكرا بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين دون رد، قبل العودة مرة أخرى والسقوط أمام السنغال في الجولة الثانية بثلاث أهداف لهدف، ويحتل العنابي المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة الأولى بدون نقاط.

فرص هولندا للتأهل

وفي الجانب الآخر، يدخل المنتخب الهولندي المباراة وعينه على تحقيق الفوز، لحسم بطاقة التأهل دون النظر إلى نتيجة المباراة الأولى بين السنغال والإكوادور، وحصدت الطواحين الهولندية 4 نقاط، بعد الفوز على السنغال بهدفين في الجولة الأولى، ثم التعادل بهدف لمثله أمام الإكوادور.

موعد مباراة قطر وهولندا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة قطر وهولندا مساء اليوم الثلاثاء الموافق الـ29 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية والكأس الرياضية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم.

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