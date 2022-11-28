بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا بث مباشر كأس العالم، تتواصل فعاليات كأس العالم في يومها الثامن على التوالي وسط منافسة قوية من المنتخبات بمختلف المجموعات لحسم بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم، حيث تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات قبل بداية الجولة الثالثة جولة الحسم للعديد من المنتخبات للتأهل للدور المقبل.

بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا بكأس العالم 2022

ويقدم موقع “المناطق” في السطور التالية رابط بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا بكأس العالم 2022، حيث لعشاق ومحبي بطولة كأس العالم مشاهدة المباراة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويحتضن ملعب “المدينة التعليمية” مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية وغانا في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.

منتخب كوريا الجنوبية للاقتراب من التأهل

منتخب كوريا الجنوبية، يبحث عن الفوز والاقتراب رويدا رويدا للتأهل للدور المقبل قبل الصدام المرتقب في الجولة الأخيرة أمام المنتخب البرتغالي، حيث اكتفى الكوري الجنوبي بالتعادل السلبي أمام الأوروجواي في الجولة الأولى، ويطمح للفوز للاقتراب من التأهل للدور المقبل.

غانا لتعويض الخسارة

ويدخل المنتخب الغاني لتعويض الخسارة أمام المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى، رغم المستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه المنتخب الأفريقي أمام البرتغال.

ترتيب المجموعة الثامنة

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الأول في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، يحل المنتخبين الكوري والأوروجواي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، بينما يتذيل المنتخب الغاني المجموعة بدون رصيد.

موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا

ومن المقرر أن تطلق صافرة بداية مباراة كوريا الجنوبية وغانا بكأس العالم 2022، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعات قنوات بي إن سبورتس الرياضية والكأس الرياضية.

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