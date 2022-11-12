بث مباشر مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة السادسة عشر، حيث الريدز العودة للمنافسة بعد بداية كارثية للموسم.

استعداد قوي لـ المونديال

وتستعد المنتخبات الوطنية لنهائيات كأس العالم قطر 2022، الذي سيقام في العاصمة الدوحة ما بين الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، حيث تعتبر المرة الأولى التي تستضيف فيها بلد عربي الحدث العالمي.

ويشارك في نهائيات كأس العالم 2022، 32 منتخبًا، حيث يُعد الصقور الخضراء أحد المنتخبات المشاركة في المونديال ويقع في المجموعة الثالثة برفقة كلًا من “الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا”، فيما أعلن رينارد قائمته أمس.

موعد مباراة ليفربول بالدوري

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الجولة السادسة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية، و سيقام اللقاء على ملعب أنفيلد.

ويأتي نادي ليفربول في المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقـــطة، حيث خاض حوالي 13 مباراة حتى الآن،فحقق الفوز في خمس مباريات فيما تعادل في أربع مناسبات وهزم في مثلهم.

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

ويحتل فريق ساوثهامبتون المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 12 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 14 مباراة، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة، وتلقى ثمان هزائم.

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقــــعنا متابــعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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