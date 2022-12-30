بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشـــاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة السابعة عشر، وخاصة مباراة ليفربول وليستر سيتي .

بث مباشر ليفربول وليستر سيتي

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنــــكم عبر موقــــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة السابعة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت الممـــــلكة العربية السعودية، على ملعب أولد ترافورد.

ويأتي نادي ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصــــيد 25 نقطة، بعد خوض 15 مباراة حتى الآن،حيث حقق الفوز في سبع مواجهات وتعادل في 4 مباريات وهزم في أربعة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 16 مباراة، فحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين، وتلقى تســـعة هزائم.

التشكيل المتوقع لـ “ليستر سيتي”

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندرو روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – تشامبرلين.

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