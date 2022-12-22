بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس كاراباو، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر في كأس كاراباو، يترقب عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وعودة المسابقات والبطولات المحلية عقب التوقب الدولي الطويل لقرابة شهر بسبب إقامة نهائيات كأس العالم، حيث تعود المنافسة من بوابة كأس كاراباو بإنجلترا بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس كاراباو

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس كاراباو، لكي يتمكن كافة المتابعين ومحبي الكرة من مشاهدة المباراة بالتزامن مع صافرة البداية، حيث سيتم إرفاق رابط المباراة قبل بداية المباراة بدقائق.

يحتضن ملعب “الاتحاد” مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث عودة المنافسات الرسمية مرة أخرى على مستوى الأندية.

مشوار السيتي في البطولة

مانشستر سيتي بدأ مشواره في كأس الرابطة بمواجهة قوية أمام تشيلسي وفاز بهدفين دون رد ليتأهل إلى دور الـ16 لتوقعه القرعة في مواجهة قوية أخرى ضد ليفربول.

مشوار الريدز في البطولة

في المقابل، تأهل ليفربول إلى دور الـ16 بالفوز على ديربي كاونتي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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