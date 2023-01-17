بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، يبحث عشـــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات كأس الاتحاد، ومن ضمــنهم المنافسة المرتقبة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

بث مباشر ليفربول

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد فريق وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقـــائق، ويمكنــــكم عبر موقــــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في إياب الجولة الثالثة ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت الممـــــلكة العربـــية الســعودية، على ملعب مولينيو.

ويأتي نادي ليفربول في المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقــطة، بعد خوض18 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في أربع مناسبات، وهزم في ستة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز السادس عشر في جدول الترتيب، ذلك برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 18 مباراة، فحقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في خمسة، وهُزم في عـشر مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “ليفربول”

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

في خط الدفــاع: روبرتسون – جو جوميز – جويل ماتيب – ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: تياجو ألكانترا – نابي كيتا – إليوت.

في خط الهجوم: كارفيلو – جاكبو – أوكسليد تشامبرلين.

التشكيلة المتوقع لـ “وولفرهامبتون”

حراسة المرمى: خوسيه سا

في خط الدفــاع: بوينو، كولينز، كليمان، سيميدو

في خط الوسط: نونيز، نيفيز، تراروي

في خط الهجوم: بودينس، أداما تراروي، كوستا.

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