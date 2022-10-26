بث مباشر مباراة مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة مارسيليا وفرانكفورت بث مباشر، يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الأخير من مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت

ويقدم موقع «المناطق» رابط بث مباشر مباراة مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، لكافة عشاق كرة القدم في الوطن العربي، حيث سيتم إرفاق رابط البث قبل بدء المباراة.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا ضيفا آينتراخت فرانكفورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال ملعب « دوتش بانك بارك».

ترتيب آنتراخت في المجموعة الرابعة

ويحتل آنتراخت فرانكفورت المركز الرابع في المجموعة الرابعة، حيث حصد الفريق 4نقاط، ومازالت حظوظه قائمة في التأهل للدور المقبل حال تحقيق الفوز.

ترتيب مارسيليا في المجموعة الخامسة

وفي الجانب الآخر، يسعى مارسيليا إلى الخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل الى الدور المقبل، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 6نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

موعد مباراة مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت

ومن المقرر إقامة مباراة مارسيليا آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت

ومن المقرر أن يتم نقل بث مباشر مباراة آينتراخت فرانكفورت ومارسيليا عبر قناة «beIN Sports HD Xtra 1».