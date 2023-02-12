بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الثانية والعشرين، وخـــاصة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا.

بث مباشر مانشستر سيتي

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطــــــلاق مباراة مانشستر سيتي ضد فريــق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقـــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الجولة الثانية والعشـرين، وذلك ضـمن بطـولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الاتحاد.

ويأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب البريمـــيرليج برصـــيد 45 نقـطة، بعد خوض 21 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 14 مواجهة، وتعادل في 3 مباريات، وخــسر في 4 مناسبات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 28 نقـطة، حيث تمكن من جمعهم في 21 مباراة، فحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وهُــزم 9 مواجهات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر سيتي”

حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفــاع: لويس، أكانجي، لابورتي، أكي.

في خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان.

في خط الهجوم: محرز، هالاند، غريليش.

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