بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا، يستهل نادي مانشستر سيتي رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة إشبيلية الإسباني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تزايد البحث من قبل محبي وعشاق دوري أبطال أوروبا لمشاهدة مباراة المرتقبة بين السيتي وإشبيلية.

ويحتضن ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في إسبانيا، المواجهة القوية، عندما يحل نادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًُا على نادي إشبيلية في افتتاح مباريات الجولة من مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مواجهة صعبة لنادي إشبيلية

إشبيلية، صاحب الأرض والجمهور، يقدم مستوى ضعيف للغاية في الدوري الإسباني حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال الأربع جولات الأولى بالمسابقة، وسقط في الجولة الماضية على ملعبه بثلاثية أمام برشلونة، ويحتل المركز الأخير برتيب الدروي الإسباني.

مانشستر سيتي من أجل الصدارة مبكرًا

مانشستر سيتي، يقدم نتائج مميزة منذ إنطلاق الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثاني ويسعى إلى تحقيق الفوز على إشبيلية واعتلاء صدارة المجموعة الثانية مبكرًا التي تضم “إشبيلية” كوبنهاجن، بروسيا دروتموند”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء 6-9-2023.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

وتملك مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، حقوق البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية من البطولة.