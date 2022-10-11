بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، في ظل المتابعة الكبيرة لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا، سيتم إضافة رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن قبل المباراة بدقائق.

ويحتضن ملعب باركين، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وكبنهاجن في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب كوبنهاجن في المجموعة السابعة

كوبنهاجن، صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة وعينه على تحقيق على الفوز من أجل المنافسة على البطاقة اللعب في الدوري الأوروبي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في المجموعة السابعة من دوري المجموعات.

ترتيب مانشستر سيتي والتشكيل المتوقع

في الجانب الآخر، مانشستر سيتي يدخل المباراة وعينه على الصدارة وحسم بطاقة الصعود لدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الأول بالمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ومن المتوقع أن يبدأ السيتي المباراة بتشكيل المباراة:

حراسة المرمي: ايدرسون موراليس

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، امريك لابورت، جوميز

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، جاك جريليش

خط الهجوم: كيفن دي بروين، جوليان ألفاريز، ايرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء 11أكتوبر2022، في تمام الساعة الـ 7:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

ويمكنكم مشاهدة مبتاراة كوبنهاجن ضد مان سيتي بث مباشر اليوم عبر قنوات BeIN SPORTS الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اوروبا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، سوف تذاع مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بث مباشر اليوم علي قناة بي أن بريميوم HD1 بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

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