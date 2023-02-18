بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مانشستر سيتي ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الرابعة والعشرين، وخاصة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام.

بث مباشر مانشستر سيتي ونوتينجهام

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، وذلك قبل انطـلاق مباراة مانشستر سيتي ضد فريق نوتينجهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة الــقدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكــم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام في الجولة الرابعة والعشـــرين، وذلك ضـمن بطـولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الساعة السادسة مســاءً بتوقيت الممـــكة العربية السعودية، على ملعب سيتي جراوند.

ويأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الأول في جدول ترتيب البريمـــيرليج بفارق الأهداف وذلك برصيد 51 نقـــطة، بعد خوض 23 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 16 مواجهة، وتعادل في 3 مباريات، وخــسر في 4 مناسبات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويأتي نادي نوتينجهام في المركز الرابع عشرفي جدول ترتيب البريمـــيرليج برصيد 24 نقـطة، بعد خوض 23 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات، وخــسر في 10 مناسبات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “مان سيتي”

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر، روبن دياز، إمريك لابورت، ريكو لويس

خط الوسط: رودري، إلكاي جندوجان، كيفين دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش، رياض محرز، إرلينج هالاند.

التشكيل المتوقع لـ “نوتينجهام”

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع:سكوت ماكينا، موسي نياخات، جو وورال.

الوسط: هاري توفولو، أوريل مانجالا، لويس أوبراين، نيكو ويليامس.

الهدوم: جيسي لينجارد، تايوو أونيي، برينان جونسون.

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