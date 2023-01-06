بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

بث مباشر مانشستر يونايتد وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، يبحث عشـــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات كأس الاتحاد، ومن ضمــنهم المنافسة المرتقبة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

بث مباشر مانشستر يونايتد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقـــائق، ويمكنــــكم عبر موقــــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الجولة الثالثة ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت الممـــــلكة العربية السعودية، على ملعب أولد ترافورد.

ويأتي نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 35 نقــطة، بعد خوض17 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في مناسبتبن وهزم في أربعة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق إيفرتون المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 15 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 18 مباراة، فحقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في ستة، وهُزم في تسع مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر يونايتد”

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: تايرل مالاتسيا، فيكتور لينديلوف, دياغو دالوت, لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، أنتوني مارسيال.

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