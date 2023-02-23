بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي

بث مباشر مانشستر يونايتد وبرشلونة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء مانشستر يونايتد وبرشلونة.

بث مباشر مانشستر يونايتد وبرشلونة

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، حيث يمكنكم عبر موقعنا مـــتابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في إياب ملحق دور السـتة عشر ضمن بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في تمام الحادية عشرمساءً،بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ملعب أولد ترافورد.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصــيد 59 نقــطة، بعد خوض 22 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 19 مواجهة وتعادل في مناسبتين، وهزم في مناسبة وحيدة حتى الآن.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 49 نقطة، تمكن من جمعهم في 24 مباراة، فحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في أربع مناســــبات، هُزم في خمس مواجهات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “برشلونة”

حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفـــاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي.

في خط الوســط: فرينكي دي يونج – بيدري – فرانك كيسييه

في خط الهجوم : جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر يونايتد”

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في خط الدفـــاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – رافاييل فاران – لوك شاو

في خط الوســط: كاسيميرو – فريد

في خط الهجوم: جادون سانشو – برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد – فاوت فيخورست.

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