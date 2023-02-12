بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليدز في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مانشستر يونايتد وليدز في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشـــاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الثانية والعشرين، وخاصة مباراة مانشستر يونايتد وليدز.

بث مباشر مانشستر يونايتد وليدز

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطــــــلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد فريــق ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقـــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليدز في الجولة الثانية والعشـرين، وذلك ضـــمن بطـولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملـكة العربية السعودية، على ملعب إيلاند رود.

ويأتي نادي مانشستر يونايتد في المركز الثالث في جدول ترتيب البريمـــيرليج برصـــيد 43 نقـطة، بعد خوض 22 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 13 مواجهة، وتعادل في 4 مباريات، وخــسر في 5 مناسبات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق ليدز يونايتد المركز السابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 19 نقـطة، حيث تمكن من جمعهم في 21 مباراة، فحقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وهُزم 10 مواجهات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر يونايتد”

حراسة المرمى: دي خيا.

في خط الدفــاع: وان بيساكا، فاران، مارتينيز، شو.

في خط الوسط: فريد، سابيتزر، فيرنانديز.

في خط الهجوم: سانشو، فيجورست، راشفورد.

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