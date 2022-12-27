بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشـــاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة السابعة عشر، وخاصة مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست .

بث مباشر مانشستر يونايتد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق نزتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنــــكم عبر موقــــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع عبر الرابط التالي| اضغط هنا

موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الجولة السابعة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت الممـــــلكة العربية السعودية، على ملعب أولد ترافورد.

ويأتي نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة، بعد خوض 14 مباراة حتى الآن،حيث حقق الفوز في ثمانِ مواجهات وتعادل في مناسبتبن وهزم في لقاء أربعة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق نوتنجهام المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 15 مباراة، فحقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في أربعة، وتلقى ثامنِ هزائم.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر يونايتد”

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: تايرل مالاتسيا، فيكتور لينديلوف, دياغو دالوت, لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، أنتوني مارسيال

التشكيل المتوقع لـ “نوتينجهام فورست”

حراسة المرمى: هيندرسون

خط الدفاع: ياتس، كوك، ويليامز، ماكينا

خط الوسط: كوياتي، ريمو فيلير، لينجارد، جيبس وايت- أورير

خط الهجوم: أونيي.

اقرأ ايضًا