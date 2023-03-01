بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ووست هام بكأس الاتحاد الإنجليزي

بث مباشر مانشستر يونايتد ووست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي، يبحث عشـــاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات كأس الاتحاد، من ضمــنهم المنافســة المرتقبة اليوم مباراة مانشستر يونايتد ووست هام .

بث مباشر مانشستر يونايتد ووست هام

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقـــائق، ويمكنــكم عبر موقــــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع عبر الرابط التالي| اضغط هنا

موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الجولة الخامسة ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربغ مساءً، بتوقيت الممـــــلكة العربـــــية الســعودية، على ملعب أولد ترافورد.

ويأتي نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع في جدول ترتيب البريـــميرليج برصيد 49 نقــطة، بعد خوض 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 15مواجهة، وتعادل 4 مناسبات، كما وهزم في 5 حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

فيما يحتل الصدارة فريق أرسنال، وذلك برصيد 57نقــطة، حيث تمكن من جمعهم في 24 مباراة، فحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وهُزم في 3 مباريات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر يونايتد”

حراسة المرمى: دي خيا.

في خط الدفــاع: مالاسيا – مارتينيز – فاران – وان بيساكا.

في خط الوسط: فريد – كاسيميرو – برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: راشفورد – مارسيال – جارناتشو.

اقرأ ايضًا