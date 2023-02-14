بث مباشر مباراة ميلان وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر ميلان وتوتنهام في بطولة دوري أبطال أوروبا، يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء ميلان وتوتنهام .

بث مباشر ميلان وتوتنهام

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ميلان وتوتنهام ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقــائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ميلان وتوتنهام في دور الستة عشر ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الســــاعة الحادية عشرمساءً، ذلك بتوقيت المملكــــة العربـــية السعودية، على ملعب سان سيرو.

ويأتي نادي ميلان في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصــيد 41 نقــطة، بعد خوض 22 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 5 مناسبات وهزم في 5 مناسبات حتى الآن.

فيما يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 39 نقطة، تمـــكن من جمعهم في 23 مباراة، فحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ثلاث مناســــبات، هُزم في ثمانِ مواجهات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “توتنهام”

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

في خط الدفاع: لينجليت – روميرو – إريك داير.

في خط الوسط: إيمرسون رويال – سكيب – سار – بيريسيتش.

في خط الهجوم: سون – هاري كين – كولوسيفسكي.

التشكيل المتوقع لـ “ميلان”

حارس المرمى: تاتا روسانو

في خط الدفاع: توموري – ثياو – كالولو

وفي خط الوسط: ثيو هيرنانديز – تونالي – كرونيتش – ساليميكريس

وفي خط الهجوم: لياو – جيرو – دياز.

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