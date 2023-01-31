بث مباشر مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية

بث مباشر نيوكاسل وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، يبحث عشـــاق كرة الـقدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات كأس الرابطة، ذلك من ضمــنهم المنافسة المرتقبة اليوم مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون.

بث مباشر نيوكاسل وساوثهامبتون

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقـــائق، ويمكنـــكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت الممـلكة العربية الســــعودية، على ملعب سانت جيمس بارك.

جدير بالذكر، أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد سجله جولينتون في الدقيقة الـ 73، وبالتالي يمتلك فرصة كبيرة في التأهل إلى نهائي كأس رابعة الأندية الإنجليزية.

موقع الفريقين في الجدول

ويأتي نادي نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث في جدول ترتيب البريـــميرليج برصيد 39 نقــطة، بعد خوض 20 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في عشر مواجهات، وتعادل في تسع مناسبات، كما هزم في مباراة وحيدة حتى الآن.

فيما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز العشرين، برصيد 15 نقــطة، حيث تمكن من جمعهم في 20 مباراة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاثة مواجهات، وهُزم بثلاثة عشر مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “نيوكاسل”

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: تريبير، فابيان تشار، دان بورن، مات تارجت

خط الوسط: برونو جيميارش، جو ويلوك، خولينتون

خط الهجوم: ألميرون، سانت ميكسيمان، كالوم ويلسون.

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