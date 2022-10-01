يقدم موقع المناطق لكافة متابعيه بث مباشر مباراة نيوكاسل وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022-2023، في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل نيوكاسل ضيفًا ثقيلُا على نادي فولهام في منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج، في أول أيام مباريات الجولة التاسعة من البطولة.

بث مباشر مباراة نيوكاسل وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويسعى نيوكاسل لتحقيق الفوز وتقديم أداء أفضل خاصة في ظل تراجع النتائج والأداء خلال المباريات السابقة وتأخره في ترتيب جدول المسابقة.

ويقع نيوكاسل في المركز العاشر بـ 8 نقاط جمعهم من خوض 7 مباريات حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في خمس مباريات وخسر لقاء وحيد وله مباراة مؤجلة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 7أهداف.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة نيوكاسل وفولهام

وعلى الجانب الآخر يسعى فولهام لتحقيق نتيجة إيجابية والمحافظة على فرص دخوله ضمن المربع الذهبي.

ويحتل الفريق المركز السادس بـ 11 نقطة حققهم من 7 مباريات استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل مباراتين وخسر مباراتين وسجل 12 هدف وسكن مرماه 11 أهداف.

وشهدت أخر مباراة للفريقين في الجولة السادسة فوز فولهام الفوز على نوتنجهام بثلاثة أهداف لهدفين، بينما حسم التعادل الإيجابي مباراة نيوكاسل وبورنموث.

وتنطلق المباراة بين الفريقين مساء اليوم السبت في تمام الخامسة بتوقيت مكة المكرمة،على معلب كرافن كوتيج معقل فولهام، كما أنه يمكن مشاهدة بث مباراة نيوكاسل وفولهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

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