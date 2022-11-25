بث مباشر مباراة هولندا والإكورادور في كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022، حيث يجلس عشاق ومحبي كرة القـــدم أمام الشـاشات من أجل متابعة الحدث الضــخم، ويقام مونديال العــالم لـ “أول مرة” في التـاريخ على الأراضــي العربية، والثانية في قارة آسيا.

بث مباشر مباراة هولندا والإكوادور

ويقدم لكم موقع “المناطق”، خدمة البث الحي لمباريات كأس العالم قطر 2022، حيث يــــنقل لكم مباراة هولندا والإكوادور، ضمن منافسات الجولة الثانية في منافسات دور المجـــموعات بمونـديال قــطر، وسيتم فتح البث الحي قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

ومن المقرر، أن تقام مباراة هولندا والإكوادور في الجولة الثـــانية في دور المجـموعات ببطــولة كأس العــالم قطر 2022، في تمام الـــساعة السابعة مســاءً بتوقيـت الممـــلكة العربية السعودية، والسادسة بتوقيت القاهرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويستضيف مباراة هولندا والإكوادور ملعب خليفة، حيث يسعى المنتخبيم لتقديم مباراة قوية خاصة بعد فوزهما في الجولة الأولى، حيسث هزم الأول منتخب السنغال، وبنفس النتيجة، فاز الثاني على قطر البلد المستضيف.

وتذاع مباراة هولندا والإكوادور عبر القنوات التالية: “ قناة بي إن سبورتس ماكس، وقناة الكاس إكسترا.، تطبيق “تود” ضمن خدمة البث المباشر لـ بي إن سبورتس”، فضلًا عن البث المباشر الذي سيقدمه موقع “المناطق”.

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