بث مباشر مباراة ويلز وإيران في كأس العالم 2022، حيث يجلس عشاق ومحبي كرة القدم أمام الشاشات من أجل متابعة الحدث الضخم، ويقام مونديال العالم لـ “أول مرة” في التاريخ على الأراضي العربية، والثانية في قارة آسيا.

بث مباشر مباراة ويلز وإيران

ويقدم لكم موقع “المناطق”، خدمة البث الحي لمباريات كأس العالم قطر 2022، حيث يــــنقل لكم مباراة ويلز وإيران ضمن منافسات الجولة الثانية في منافسات دور المجموعات بـ مونـديال قــطر، وسيتم فتح البث الحي قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

ومن المقرر، أن تقام مباراة ويلز وإيران في الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، في تمام الـــساعة الواحدة ظهرًا بتوقيـــت المملكة العربية السعودية، والـــثانية عشر بتوقيت القاهرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويستضيف مباراة ويلز وإيران ملعب أحمد بن علي، حيث يسعى التنين الأحمر لتقديم مباراة قوية ضد إيران، التي ظهرت بمستوى سيء في الجولة الأولى لمنافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتذاع مباراة ويلز وإيران عبر القنوات التالية: “قنوات بي إن سبورتس، beIN sports HD 1 MAX، beIN sports HD 2 MAX، beIN 4K HDR، beIN sports connect، beIN sports connect، Alkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA One HD”.

وتقدم الشبكة القطرية، تطبيق “تود” ضمن خدمة البث المباشر لـ بي إن سبورتس”، فضلًا عن البث المباشر الذي سيقدمه موقع “المناطق”.

تفوق ويلزي ضد إيران

تقابل منتخبي ويلز وإيران مرة واحدة في تاريخ كأس العالم وكانت في عام 1978، حيث نجح التنين الأحمر في حسم الفوز ضد إيران بهدف نظيف، كما أن مواجهة اليوم ستكون الثانية في تاريخهما، والثامنة ضد منتخبات آسيا.

وفي المقابل، لم يتمكن منتخب إيران لكرة القدم من الفوز على نظيره الأوروبي في أي مواجهة حيث كانت خسارة إنجلترا هي الرابعة عشر، وبالتالي سيمني النفس ضد ويلز في الخروج بنقطة التعادل على الأكثر.

الجولة الأولى في المونديال

خرجت ويلز بنقطة التعادل ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجل كل فريــــق هدفًا واكتفى بالتعادل الإيجابي فيما سقطت إيران في فخ الأسود الثلاثة، وخسرت بسداسية مقابل هدفين، في مباراة من طرف واحد فقط.

