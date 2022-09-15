تعرف على موعد مباراة الاتحاد والخليج في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، القنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والخليجبدوري روشن السعودي للمحترفين في النسخة الحالية من البطولة التي تشهد منافسة قوية بسن مختلف الفرق.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج بدوري روشن السعودي

ويحتضن “معلب الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، مباراة قوية للغاية تجمع بين الاتحاد والخليج في الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة الاتحاد والخليج بدوري روشن السعودي

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي بالتزامن مع صافرة إنطلاق مباراة الاتحاد والخليج مساء اليوم.

الاتحاد ورغبة المنافسة على الدوري

ويدخل العميد صاحب الأرض والجمهور المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق سبع نقاط من ثلاث مباريات، في ظل الرغبة القوية للفريق من أجل المنافسة لقب دوري روشن الموسم الحالي وعدم التفريط في أي نقاط، ويحتل الفريق المركز الرابعة برصيد سبع نقاط.

الخليج في رحلة البحث عن الهدف الفوز الأول

وفي الجانب الآخر، يسعى الخليج في البحث عن تحقيق أول فوز له في دوري روشن بعد الفشل في الثلاث جولات الأولى، حيث تعادل مع العدالة في الجولة الماضية، قبل أن يخسر من الهلال وضمك على التوالي، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطة وحيدة.

موعد الاتحاد والخليج والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والخليج مساء اليوم الخميس في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة المباراة بالتزامن إنطلاق صافرة البداية من خلال بوابة المناطق، بالإضافة إلى نقل المباراة عر مجموعة قنوات أس أس سي الرياضية الناقل الحصري لجميع مباريات دوري روشن السعودي.

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والباطن في دوري روشن