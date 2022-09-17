مشاهدة مباراة الحزم والخلود في دوري يلو، بث مباشر مباراة الحزم والخلود في دوري يلو، تعرف على مباراة الحزم والخلود في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي والقنوان الناقلة للمباراة.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الحزم والخلود في دوري يلو

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة الحزم والخلود في دوري يلو السعودي، ومشاهدة المباراة لحظة بلحظة مع صافرة البداية.

ملعب مباراة الحزم والخلود

يستضيف نادي الحزم على ملعب نادي الحزم بالرس نادي الوحدة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو”.

الحزم لمواصلة نتائجه الإيجابية