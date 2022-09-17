مشاهدة مباراة الحزم والخلود في دوري يلو، بث مباشر مباراة الحزم والخلود في دوري يلو، تعرف على مباراة الحزم والخلود في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي والقنوان الناقلة للمباراة.
بث مباشر.. مشاهدة مباراة الحزم والخلود في دوري يلو
ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة الحزم والخلود في دوري يلو السعودي، ومشاهدة المباراة لحظة بلحظة مع صافرة البداية.
ملعب مباراة الحزم والخلود
يدخل الحزم صاحب الأرض والجمهور المباراة هو في وصافة ترتيب دوري يلو ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وعدم الخسارة حتى الآن في دوري يلو، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد عشر نقاط.
الخلود لعدم الخسارة الثالثة
في الحانب الآخر، يدخل الخلود المباراة وعينه على الخروج من معلب الحزم بنتيجة إيجابية، وعدم نزيف أي نقاط مرة أخرى، ويحتل الخلود المركز التاسع برصيد ست نقاط فقط.
موعد مباراة الحزم والخلود والقنوات الناقلة
موعد مباراة الحزم والخلود في الجولة الخامسة من دوري يلو السبت السابع عشر من سبتمبر ،وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، تذاع مباريات دوري يلو السعودي على قنوات السعودية الرياضية، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.