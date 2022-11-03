بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي (0_0)

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد.. شاهد مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد بث مباشر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي، حيث يبحث عشاق الفريقين عن روابط البث المباشر للمشاهدة.

رابط مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في تمام الساعة الـ 8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يبحث عشاق الفريقين عن طرق لمشاهدة المباراة ومن المقرر أن تنطلق روابط بث مباشر عبر يوتيوب عند إطلاق صافرة الحكم.

مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر

يخوض مانشستر يونايتد وريال سوسيداد مباراتهما الأخيرة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الكروي الحالي، اليوم الخميس 3-11-2022، ويمكنك متابعة أبرز فعاليات المباراة عبر خدمة الـ بث المباشر الذي يُقدمه المناطق.

ويوفر موقع “المناطق” خدمة متابعة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي بعرض خدمة البث المباشر الوصفي والتلفزيوني للمباراة، و يبدأ هنا بث مباشر مع إنطلاق فعاليات المباراة.

اليونايتد يسعى للصدارة

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد وصافة المجموعة، حيث يسعى اليوم إلى الفوز على منافسة الإسباني من أجل خطف الصدارة، والتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة الدوري الأوروبي.

ويمتلك الشياطين الحمر في جعبتهم 12 نقطة، فيما يحتل ريال سوسيداد المركز الأول برصيد 15 نقطة، وفي حالة فوز اليونايتد سوف يتساوى معه في عدد النقاط، ولكنه سينجح في المواجـــهات المباشرة بين الفريقين.

سوسيداد يفكر في العلامة الكاملة

وقدم ريال سوسيداد مواجهات مُثيرة، فلم يتلقى الخــــسارة في أي مباراة حتى الآن حيث فوز في خمس مواجهات مسجلًا 10 أهداف، فيما تلقت شباكه هدف وحيد، ويتواجد على رأس المجموعة بالعلامة الكاملة.

وستنقل المباراة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وريال سوسيداد، عبر قناة beIN Sports HD 1 English في الدوري الأوروبي، وسيقام اللقاء على ملعب أنويتا، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 6 في البطولة.

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر يونايتد” في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: دالوت، ليندلوف، فاران، شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز.

الهجوم: سانشو، راشفورد، مارسيال.

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