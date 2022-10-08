بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، تزايد البحث في الساعات الأخيرة الماضية عبر المحرك العالمي “جوجل” عن رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي وموعد المباراة والقنوات الناقلة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي

ويقدم موقع “المناطق” لكافة متابعيه من عشاق الساحرة المستديرة والكرة الإسبانية رابط بث مباشر لمباراة ريال وختيافي في الدوري الإسباني بالتزامن مع صافرة البداية.

ويحل الفريق الأول بريال مدريد لكرة القدم ضيفا قويا على نادي خيتافي على معلب “كوليسيوم ألفونسو بيريز ‏”، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإسباني.

ترتيب خيتافي في الدوري الإسباني

خيتافي صاحب الأرض والجمهور، يدرك مدى صعوبة المباراة أمام حامل اللقب، ولكن يسعى لاستغلال أفضلية اللعب على معلبه، وتدارك السقوط الريال في الجولة السابقة بالتعادل، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ريال مدريد، يسعى لتحقيق الفوز بعد الفشل في الجولة السابقة والاكتفاء بالتعادل الذي أفقده الصدارة، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 19 نقطة بنفس عدد برشلونة صاحب الصدارة في المركز الأول لكن يتفوق على الريال بفارق الأهداف.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

ومن المقرر أن تتطلق مباراة ريال وخيتافيي مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

ومن المقرر نقل مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتش الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي مباشرة وحصريا عبر شاشة قناة beIN Sports 1HD Premium.

شاهد ايضًا

بث مباشر مباراة برايتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي