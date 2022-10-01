بث مباشر مباراة أرسنال ضد توتنهام، تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية على موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام، ومعرفة رابط مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي ظهر اليوم، فور إنطلاق المباراة ومشاهدتها لحظة بلحظة، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين في الموسم الحالي.

ملعب مباراة أرسنال وتوتنهام

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضيفًا ثقيلًا على نادي أرسنال في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ويحتضن ملعب “الإمارات” قمة أرسنال وتوتنهام في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في افتتاحية الجولة بعد التوقف الدولي لمباريات الدوري الفترة الماضية.

ترتيب أرسنال والتشكيل المتوقع

أرسنال صاحب الأرض والجمهور، متصدر ترييب الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز على توتنهام أحد الفرق التي تنافس على الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، ويحتل المدفعجية المركز الأول برصيد 18 نقطة في الصدارة.

تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: وايت، ساليبا، ماجالايس، تومياسو.

خط الوسط: تشاكا، لوكونجا، ساكا، أوديجارد، مارتينيلي.

خط الهجوم: خيسوس.

ترتيب توتنهام والتشكيل المتوقع

أمام توتنهام، يطمح الفريق في استغلال القوة الهجومية للفريق بقيادة هاري كين وتحقيق الفوز في معقل المدفعجية، ورغم صعوبة المباراة وقوتها، ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي صاحب الوصافة.

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: إريك داير، روميرو، لينجليت

الوسط: بنتاكور، هويبرج، رويال، ريان سيسيجنون

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين، ريتشارليسون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وتوتنهام في الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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