بجرعة واحدة.. علاج جديد لكورونا يحد من احتمال دخول المستشفى بمقدار النصف

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كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية، أن تجارب سريرية لعلاج جديد مضاد لكورونا أظهرت أن جرعة واحدة منه تحد بالنصف من احتمال دخول المستشفى في حال الإصابة بالفيروس.

وأفادت الدراسة بأن العلاج الجديد يعتمد على عقار الإنترفيرون، وهي بروتينات مهمة في الاستجابة المناعية، والتي يتم إفرازها في وجود الفيروس وتلتصق بمستقبلات خلايا معينة ثم تطلق آلية دفاع طبيعية مضادة للفيروسات.

واختُبر العلاج في تجارب سريرية على أكثر من 1900 مصاب بالفيروس خلال 8 أشهر في البرازيل وكندا، وحوالي 85% ممن شملتهم التجربة غير ملقّحين ضد الفيروس، إلا أن وكالة الأدوية الأميركية لم تستجب بعد لطلب ترخيص طارئ للدواء.