بحثاً عن الإيرادات.. إطلاق أكبر خطة لتطهير حسابات “تويتر”

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، عن إطلاق خطة لتطهير حسابات “تويتر” القديمة التي ليس لها أي نشاط منذ سنوات، وذلك في إطار إفراغ الموقع من أسماء المُستخدمين القديمة.

وقال “ماسك”، إن الشركة ستطهر الحسابات التي لم يكن لها أي نشاط خلال السنوات العديدة الماضية، لذا من المحتمل أن يكون هناك انخفاض في عدد المتابعين.

وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة إيرادات تويتر، في ظل سعي الشركة إلى بيع أسماء المُستخدمين لجني إيرادات جديدة.

وكان ماسك قد أجرى مؤخراً تغييرات في “تويتر” بينها البرنامج الجديد الخاص بعلامة التوثيق الزرقاء الذي يجبر المُستخدمين على دفع رسوم.