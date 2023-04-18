بحثًا عن مؤشرات تعافٍ.. استقرار أسعار النفط مع ترقب بيانات الناتج المحلي للصين

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استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها 2% في الجلسة السابقة، وسط ترقب لبيانات اقتصادية صينية بحثًا عن مؤشرات على تعافٍ اقتصادي.

واستقر خام برنت عند 84.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 80.88 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار أمس الاثنين مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في مايو أيار، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.

الصين تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي

من المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في وقت لاحق اليوم.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشكل ارتفاع الطلب القادم من الصين الجانب الأكبر من إجمالي نمو الطلب لعام 2023.

لكنها حذرت من أن التخفيضات التي أعلنها منتجو أوبك بلس قد تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام، وقد تلحق ضررًا بالمستهلكين وبتعافي الاقتصاد العالمي.