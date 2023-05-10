بحضور ألفي زائر.. السفارة في واشنطن تقيم فعالية ثقافية للتعريف بالمملكة

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نظمت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية فعالية ثقافية وترفيهية مفتوحة في العاصمة واشنطن، وذلك بحضور ألفي زائر من عدة جنسيات أجنبية، وبمشاركة الملحقية الثقافية وبعض الأندية الطلابية المعتمدة لديها.

وجاء ذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تقيمها السفارات المعتمدة في واشنطن، حيث فتحت السفارة أبوابها طوال اليوم مقدمة برنامجاً منوعاً يبرز ما تمتلكه المملكة من ثقافات متنوعة وطبيعة خلابة.

وعُرض خلال الفعالية نبذة تعريفية عن المشاريع الوطنية الضخمة مثل نيوم والقدية والعلا ومتنزه الملك سلمان والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إلى جانب تمكين الزائرين من الاطلاع على المواقع السياحية عبر تقنية الواقع الافتراضي.

كما تضمنت عروضاً موسيقيةً حيةً تبرز الفولكلور السعودي، إضافة إلى إعداد ركن يعنى بالمطبخ السعودي يوفر أكلات محلية من عدة مناطق مختلفة.