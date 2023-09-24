بحضور محافظ الدوادمي.. مركز نفي يحتفل باليوم الوطني بالعديد من البرامج والفعاليات

المناطق_الرياض

شهد مركز نفي برنامج حافلًا بالفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 واشتملت على العديد من الفعاليات منها فعاليات المسرح والمسابقات الترفيهية ونجوم الإنشاد وأمسيات الشعر والمسيرة الوطنية إضافة للحفل الرسمي بحضور محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري ورئيس مركز نفي الشيخ عبدالله بن عمر بن ربيعان ومدراء الجهات الحكومية والأمنية وأهالي المركز.

واشتمل الحفل الرسمي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمحافظ الدوادمي رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – بمناسبة ،اليوم الوطني الـ 93 ، كما قدم الشكر لرئيس وأهالي مركز نفي على ما شاهده من احتفالات.

بعد ذلك القيت كلمة لرئيس بلدية نفي المهندس المهندس بندر بن مسلط بن مسعد تحدث فيها عن مايحمله اليوم الوطني من فخر واعتزاز ،كما اشتمل الحفل على عرض وثائقي عن اليوم الوطني ثم مشاركة وطنية لشاعر مرزوق الثبيتي والشاعر حمد العرط.

من جانبه أوضح الشيخ عبدالله بن عمر بن ربيعان رئيس مركز نفي أن اليوم الوطني مصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن وفخر بتاريخه.

وأضاف أن الوطن يسير بالتقدم والتطور منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله الذي تتواصل فيه الإنجازات في جميع المجالات.

وسأل رئيس مركز نفي المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار .