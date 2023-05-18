بحضور نائب أمير حائل.. دراسة استشرافية لمنطقة حائل

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة أُقيمت بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم, ورشة عمل بعنوان: ” دراسة استشرافية لمنطقة حائل “، وذلك بتنظيم من جامعة الأمير محمد بن فهد – مركز الدراسات الاستشرافية بالشراكة مع مجلس شباب منطقة حائل.

وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن ورشة العمل تأتي ضمن خطة عمل لإجراء دراسة استشرافية لمنطقة حائل بتنظيم من جامعة الأمير محمد بن فهد مركز الدراسات الاستشرافية بالشراكة مع مجلس شباب منطقة حائل، مؤكداً أهمية الدعم الذي يحظى به شباب المنطقة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه.