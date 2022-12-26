بحضور وزير الصحة : أمير منطقة حائل دشن عدداً من المشاريع والخدمات الصحية بالمنطقة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أمس، الأحد عدد من الخدمات والمشاريع الصحية التابعة لصحة المنطقة، بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وحضور مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري.

وتشمل المشاريع التي دشنها سموه مشروع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، حيث يعنى المركز بتقييم الوضع الصحي، ومتابعة الوضع الصحي في المنطقة، والتنبؤ بحدوث الازمات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة ، إضافة إلى تدشين مشروع المركز الإقليمي للمراقبة الصحية، ويختص في مراقبة المؤشرات الصحية في المنطقة ومتابعتها ، ومشروع وحدة السموم في المنطقة، حيث يعمل المشروع على إجراء فحوصات السموم.

كما دشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد عدد من الخدمات النوعية والاستراتيجية التابعة لتجمع حائل الصحي وهي المختبر التخصصي الآلي الجديد وبنك الدم، إضافة إلى تدشين خدمة التشخيص الخلوي للأورام، مركز العثيم للتأهيل في محافظة موقق، ووحدة جراحة اليوم الواحد في مستشفى الملك سلمان، إلى جانب تدشين عدد من المشاريع الصحية في مستشفى الملك خالد، وتشمل وحدة الطب النووي، وحدة الاشعة التداخلية، غرف التنويم الخاصة بالمرضى النفسيين، غرف استقبال الموقوفين ونزلاء السجون، تطوير نظام الإطفاء في المستشفى، توريد وتركيب نظام تحلية الغسيل الكلوي بالمستشفى تمهيداً لزيادة عدد أجهزة الغسيل الكلوي ، افتتاح مستودع خاص بالمستشفى .

كما دشن مشاريع مستشفى الولادة والأطفال، وتتضمن افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال، وتدشين 11 غرفة للولادة بمعايير مستشفيات صديق الأم والطفل، إضافة إلى تدشين المنصات الإلكترونية، وتتضمن اطلاق نظام الملف الصحي الالكتروني بمراكز الرعاية الصحية الأولية (المرحلة الثانية) لتشمل جميع المراكز وعددها 109 مراكز، واطلاق المرحلة الأولى من الربط مع منصة نفيس، وربط نظام الباكس (نظام أرشفة أفلام الاشعة اليكترونيا) في مستشفيات الملك خالد، حائل العام، الحائط وبقعاء، وتوحيد منصة قرائه أفلام الاشعة في مستشفى الملك سلمان، توحيد قراءة أفلام خدمة مسار الجلطات الدماغية، واطلاق نظام الملف الاليكتروني المتكامل لخدمات مركز الأسنان، إلى جانب تدشين مشاريع في المناطق الطرفية، وتشمل مستودعات شمال المطار ، تطوير غرف العزل بالمستشفيات الطرفية، تدشين مجمعات الأسنان التخصصية بالمحافظات الطرفية.