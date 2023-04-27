بحضور ولي العهد.. تعرف على موعد وملعب نهائي كأس الملك

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يقام نهائي كأس الملك لموسم 2022-2023 بين الهلال والوحدة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، يوم 12 مايو المقبل.

وسحضر رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نهائي المسابقة حيث سيقدم كأس البطولة والميداليات الذهبية للفريق الفائز والميدالية الفضية للفريق الحائز على المركز الثاني.

وعبر صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايتهم الكريمة لهذا الحدث وصاحب السمو الملكي ولي العهد على تشريفه لهذا الحدث الكبير.

أضاف وزير الرياضة، أن قطاع الرياضة في المملكة يحظى بدعم غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مما يدل على قيمة وقدرة القيادة الرشيدة على تطوير الرياضة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتأهل الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد بهدف ذاتي، فيما سجل الوحدة هدفاً نظيفاً للتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر.

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