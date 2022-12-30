بحضور 22 ألف متفرج.. العراق يفوز على الكويت قبل خليجي 25

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حقق منتخب العراق فوزا وديا على حساب نظيره الكويتي بهدف دون رد، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض كأس الخليج “خليجي 25”.

ويستضيف العراق منافسات النسخة رقم 25 من كأس الخليج العربي، وذلك في مدينة البصرة، خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني المقبل.

المباراة جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، وذلك على ملعب الميناء، وسط حضور جماهيري بلغ 22 ألف مشجع.

هدف المباراة الوحيد جاء في وقت مبكر، وذلك في الدقيقة التاسعة عن طريق علي فائز عطية لاعب منتخب العراق.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب العراق يتواجد في المجموعة الأولى بخليجي 25 رفقة السعودية، اليمن وعمان.

على الجانب الآخر، يتواجد منتخب الكويت في المجموعة الثانية، رفقة الإمارات، قطر والبحرين.

يذكر أن منتخب الكويت هو أكثر من توج بلقب كأس الخليج بواقع 10 مرات، فيما حقق العراق البطولة في 3 مناسبات.

شاهد أهداف مباراة العراق والكويت الودية