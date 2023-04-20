بحوزتهم “بنادق محظورة”.. ضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري بالقنفذة

ضبطت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بمحافظة القنفذة، مخالفي أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية.

وقال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف إنه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري بمركز الكدوف وبحوزتهم “بنادق صيد” محظورة، حيث تم مصادرة تلك الأدوات المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة “المصيد” والبالغ أكثر من 226 كجم من الأسماك، كما تم ضبط مخالفين للصيد بمركز رأس محيسن بحوزتهم أكثر من 40 كجم من أسماك الناجل تم صيدها أثناء فترة الحظر.

وأضاف أنه تم مباشرة الحالات من قبل المختصين بناء على البلاغات الوارد من قيادة حرس الحدود، وإعداد محاضر ضبط مخالفات نظام الزراعة، ومصادرة المصيد وبيعه بالمزاد العلني، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين نظاماً، مع استمرار تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء موسم حظر صيد أسماك “الناجل والطرادي” على ساحل البحر الأحمر، وذلك بدءاً من 1 إبريل 2023 ولمدة شهرين بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، وكذلك للحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام.