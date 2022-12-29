“بخبرة مبتدئة”.. بنك الخليج الدولي يُعلن عن وظائف شاغرة

أعلن بنك الخليج الدولي “GIB”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسمى الوظيفي

1_مساعد مدير العلاقات

يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: ” درجة البكالوريوس، وخبرة: 1-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة، جيد في اللغة الإنجليزية والعربية”.

2_مهندس دعم مكتب الخدمة الأقدم

يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “مطلوب درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علـــوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو مجال ذي صلة، أو خبرة معادلة، وسنتان من الخبرة التقدمية ذات الصلة مع المؤسسات المالية في عمليات تكنولوجيا المعلومات، وخبرة في تقديم خدمة العــــملاء ومكتب الخدمة وإدارة الحوادث والعمليات ذات الصلة”.

طريقة التقديم

أوضح البنك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 ديسمـــــــبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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