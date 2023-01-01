“بخبرة مبتدئة”.. وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول” بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض.

المسمى الوظيفي

1-مهندس نظم معلومات

المؤهلات والخبرات، على النحو التالي: “بكالوريوس في تقنية المعلومات – الهندسة الصناعية – الهندسة الطبية أو ما يعادلها، وتصنيف الهيئة السعودية للمهندسين إن وجد – دورات في مجال تحليل بيانات الأعمال، وسنة من الخبرة مع درجة البكالوريوس في نفس المجال”.

2-محاسب

المؤهلات والخبرات، على النحو التالي: “يكون حاصلًا على بكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة، وخبرة لا تقل عن سنتين في وظائف المحاسبة”.

3-أخصائي مشتريات

المؤهلات والخبرات على النحو التالي: “يجب أن يكون حاصلًا على بكالوريوس إدارة مالية أو محاسبة، وخبرة سنتين في نفس المجال”.

4-أخصائي تخطيط إمداد

المؤهلات والخبرات، على النحو التالي: “يكون حاصلًا على بكالوريس ادارة اعمال او ادارة مواد، والخبرات المطلوبة: 5 سنوات خبرة في نفس المجال”.

5-مهندس تخطيط اجهزة طبية

المؤهلات والخبرات على النحو التالي: “يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة المعمارية – الهندسة المدنية – الهندسة الطبية أو ما يعادلها، وتصنيف الهيئة السعودية للمهندسين، ودورات في إدارة المشاريع وبرامج التصميم الهندسي”.

وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن وجد، والحد الأدنى سنتين من الخبرة مع درجة الماجستير في مجال التخطيط الطبي، سنوات من الخبرة مع درجة البكالوريوس في مجال التخطيط الطبيالحد الأدنى 3.

طريقة التقديم

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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