بدءاً من الغد.. أمطار غزيرة وارتفاع للأمواج ورياح بسرعة 50 كم في الساعة على معظم المناطق

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نبه المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى الإثنين المقبل، تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح هابطة نشطة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وعواصف ترابية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/ ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتتأثر مناطق عسير، الباحة، جازان ونجران بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من الخميس إلى الاثنين المقبل، في حين يكون تأثيرها على محافظتي السليل ووادي الدواسر يومي الخميس والجمعة.

وتشهد معظم محافظات منطقة الرياض وأجزاء من منطقة مكة المكرمة أمطاراً رعدية متوسطة يومي السبت والأحد، في حين يكون تأثيرها على معظم محافظات مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ومحافظة رفحاء يومي الخميس والجمعة.

وابتداءً من يوم غد الخميس، تشهد مناطق تبوك (خاصة أجزاءها الشرقية)، مكة المكرمة (خاصة أجزاءها الشرقية)، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم والشرقية (خاصة أجزاءها الشمالية)، عواصف ترابية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم /ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً للأمواج على المدن الساحلية منها لتصل إلى أكثر من 2,5 متر، وتزداد شدتها يومي السبت والأحد.

كما تشهد مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية من يوم غد الخميس وحتى السبت المقبل، انخفاضا في درجات الحرارة لتتراوح الصغرى بين (2-6) درجات مئوية.

ودعا المركز لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها عبر منصاته الإعلامية، مهيبا بالجميع إلى اتباع تعليمات الجهات المعنية.