بدءاً من الغد.. واتساب سيتوقف عن العمل في ملايين الهواتف الذكية

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أعلنت شركة “واتساب” أن تطبيقها الأشهر على مستوى العالم سوف يتوقف اعتبارًا من يوم غد الاثنين على ملايين الهواتف الذكية.

وأوضحت الشركة أن التطبيق الشهير سيتوقف عن العمل في ملايين هواتف آيفون التي تعمل على نظامي التشغيل iOS 10، وiOS 11.

ووفقًا لتقارير نشرتها شركة “ميتا” المالكة لتطبيق التراسل، فإن الدعم سيتوقف عن الهواتف التي تعمل على نظامي التشغيل iOS 10 وiOS 11، ولن تحصل على تحديثات أو ميزات قادمة، ومن بين الهواتف التي سيتوقف الدعم عنها iPhone 5 وiPhone 5C.

وكشفت الشركة في شهر مايو الماضي، أن النظام سيسقط عن أي أجهزة آيفون؛ فلا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS12 أو الأحدث.