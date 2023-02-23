بدءا من اليوم .. البنك الدولي يفتح باب الترشح لرئاسته

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أعلن البنك الدولي، أنه يعتزم بحلول مطلع مايو تعيين خلف لرئيسه المستقيل ديفيد مالباس الذي سيغادر منصبه في 30 يونيو، وإن باب الترشيحات للمنصب الشاغر سيفتح من 23 فبراير ولغاية 29 مارس.

وأضاف أنه بعد تقديم المرشحين طلباتهم سيتم نشر قائمة ترشيحات مختصرة تضم 3 أسماء على الأكثر “قبل المقابلات الرسمية التي سيجريها المديرون بانتظار اختيار الرئيس الجديد في مطلع مايو 2023”.

وفي بيانه شدد البنك الدولي على أنه يشجع “بقوة ترشح نساء” للمنصب الشاغر، ويتعين على المرشحين أن يتمتعوا بمؤهلات من بينها “خبرة قيادية مثبتة” و”خبرة في إدارة منظمات كبيرة”و “التزام راسخ بالتعاون المتعدّد الأطراف”.

وبموجب تفاهم غير مكتوب، يتولى أمريكي رئاسة البنك الدولي، وأوروبي إدارة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي تأسس في 1944 ويدعم مشاريع التنمية، ويضم البنك الدولي 189 دولة عضوا ولديه 10 آلاف موظف في جميع أنحاء العالم.