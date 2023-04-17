بدءًا من الأربعاء القادم.. السفارة في بنغلاديش تعلن عن إغلاق أبوابها لـ11 يومًا

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أعلنت سفارة المملكة لدى بنغلاديش، عن إغلاق أبوابها بدءًا من يوم الأربعاء القادم ولمدة 11 يومًا، وذلك بمناسبة ليلة القدر وإجازة عيد الفطر.