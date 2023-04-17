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بدءًا من الأربعاء القادم.. السفارة في بنغلاديش تعلن عن إغلاق أبوابها لـ11 يومًا

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 17 أبريل 2023 - 12:44 مساءً

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أعلنت سفارة المملكة لدى بنغلاديش، عن إغلاق أبوابها بدءًا من يوم الأربعاء القادم ولمدة 11 يومًا، وذلك بمناسبة ليلة القدر وإجازة عيد الفطر.

وذكرت السفارة السعودية –عبر حسابها بموقع تويتر- أنها تود إفادة المواطنين وعموم المستفيدين، بأنها ستغلق أبوابها يوم الأربعاء القادم 28 رمضان 1444 هـ، الموافق 19 أبريل 2023م، بمناسبة ليلة القدر وعيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأشارت السفارة إلى أنها سوف تستأنف العمل يوم الأحد الموافق 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023م.

وأضافت السفارة لدى بنغلاديش، أنه في حالة الطوارئ يمكن التواصل على الأرقام التالية:

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 17 أبريل 2023 - 12:44 مساءً
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shimaa mohamed

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