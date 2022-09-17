بدءًا من اليوم.. ثلاثة أيام من العروض الجوية في الأحساء بمناسبة اليوم الوطني

أعلنت أمانة الأحساء، عن استعراضات وعروض جوية للقوات الجوية الملكية السعودية، عصر اليوم السبت وغدًا الأحد وبعد غد الإثنين، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ92.
وأوضحت أمانة الأحساء –عبر تويتر- أنه ستقام فوق سماء منتزه الملك عبدالله البيئي، استعراضات وعروض جوية للقوات الجوية، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.
وأشارت الأمانة، إلى أن العروض الجوية ستقام أيام السبت والأحد والإثنين، في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.
كانت وزارة الدفاع، ذكرت في وقت سابق، أن القوات الجوية الملكية السعودية مستعدة للاحتفال باليوم الوطني الـ92، في سماء 14 مدينة بمختلف المناطق.
وأوضحت أن 4 أنواع من الطائرات سوف تشارك بها القوات الجوية الملكية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، وهي: الطائرة (ف 15 إس) والطائرة تايفون، والطائرة تورنيدو والطائرة (ف 15 سي).
وأطلقت هيئة الترفيه في أغسطس الماضي، هوية اليوم الوطني الـ92 تحت شعار «هي لنا دار»، وتتَّخذ هوية اليوم الوطني شعارها اللفظي من عبارة «هي لنا دار» لما يتعلق بالجملة من دلالات صادقة وعميقة، فضلًا عن ملامستها وجدان السعوديين، الذين اعتادوا وصف وطنهم بالدار في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية.