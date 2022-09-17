بدءًا من اليوم.. ثلاثة أيام من العروض الجوية في الأحساء بمناسبة اليوم الوطني

وأطلقت هيئة الترفيه في أغسطس الماضي، هوية اليوم الوطني الـ92 تحت شعار «هي لنا دار»، وتتَّخذ هوية اليوم الوطني شعارها اللفظي من عبارة «هي لنا دار» لما يتعلق بالجملة من دلالات صادقة وعميقة، فضلًا عن ملامستها وجدان السعوديين، الذين اعتادوا وصف وطنهم بالدار في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية.